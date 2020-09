Jorge Messi, far til og agent for Lionel Messi, var ikke voldsomt meddelsom inden mødet med FC Barcelonas præsident.

Artiklen: Messis far og agent før møde: Svært at se ham fortsætte

Et næsten to årtier langt kærlighedsforhold mellem FC Barcelona og Lionel Messi ser ud til at kunne få en uskøn afslutning.

Messi har meddelt, at han vil væk og mener, at han har krav på at smutte gratis, mens Barcelona holder fast i, at han har en gældende frikøbsklausul på mere end fem milliarder kroner.

De seneste uger har det været den altoverskyggende historie i de spanske medier og det meste af fodboldeuropa, og nu er Messis agent landet onsdag for at mødes med Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu.

Agenten er i øvrigt Lionel Messis far, Jorge, og lige fra han landede i Barcelona, til han gik ind i til mødet, har de spanske medier jagtet en kommentar fra ham.

Mediet Deportes Cuatro har lagt et videoklip på sin hjemmeside, hvor en lidet meddelsom Jorge Messi dog lader forstå, at han ikke ser sin søn fortsætte i den catalanske storklub.

Adspurgt om han mener, det er svært at se sønnen fortsætte i klubben, svarer han kort:

- Ja.

Efter at have afvist påstået kontakt med Manchester City-manager Josep Guardiola, som Messi havde gennem fire meget succesfulde år fra 2008 til 2012, spørger journalisten til, hvordan Messis fremtid i Barcelona ser ud.

- Svær, svær, lyder det kort fra Jorge Messi.

Han skal på mødet med Bartomeu forsøge at nå til enighed om, hvad der skal ske med Lionel Messi, som fortsat har et år tilbage af sin kontrakt.

Det virker umiddelbart til, at parterne står meget langt fra hinanden.

Og mens Bartomeu forsøger at stå fast på, at Messi skal blive, hvis ingen klubber udløser hans astronomiske frikøbsklausul, har hans kommende modkandidat til præsidentvalget i klubben til marts meldt sig på banen.

- Jeg håber, han ombestemmer sig, men jeg tror ikke, det er sandsynligt, siger Victor Font, der håber at vippe Bartomeu af posten ved det kommende valg.

- Og hvis det er tilfældet, bør fokus være på at få det hele til at gå så gnidningsfrit som muligt.

Det er på ingen måde der, parterne er lige nu, lader det til.