Messi var tæt på at forlade Barcelona efter skattesag

Lionel Messi var tæt på at forlade FC Barcelona for to år siden, efter at han blev idømt 21 måneders betinget fængsel af det spanske retssystem for skatteunddragelse.

- Helt ærlig, på det tidspunkt tænkte jeg på at forlade klubben. Ikke på grund af Barcelona, men fordi jeg ville forlade Spanien. Jeg følte mig dårligt behandlet, og jeg havde ikke lyst til at være her mere.

- Jeg havde en masse døre åbne, men der kom ikke et officielt bud, fordi alle nok vidste, at jeg inderst inde ville blive i Barcelona, siger Messi.

Dommen fik Messi for at have ført i omegnen af 30 millioner kroner uden om det spanske skattesystem. Dommen blev senere vekslet til en bødestraf.

I stedet for at forlade Barcelona endte angriberen med at forlænge kontrakten med den spanske storklub, så den nu løber til 2021.

Og Messi regner også med, at han vil slutte karrieren i Barcelona, hvor han kom til i ungdomsårene og har spillet hele sin professionelle karriere.

- Det er planen at blive her. Det har altid været sådan og har ikke ændret sig.

- Det står klart for mig, at jeg ønsker at stoppe karrieren her. Både på grund af de følelser, jeg har for klubben, men også på grund af min familie, siger han til radiostationen.

Messi har spillet 692 kampe for Barcelona og scoret 604 mål, mens det er blevet til 68 mål i 135 landskampe for Argentina.