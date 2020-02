Messi var kongen af rundkreds i første Braithwaite-træning

Pressen fik lov til at overvære det første kvarter af den ellers lukkede træning på klubbens anlæg ti kilometer uden for den spanske storby.

I solskinsvej og 16 graders varme trådte den 28-årige dansker ud på hybridbanen på Ciutat Esportiva Joan Gamper klokken 11.30 - en halv time efter at træningen skulle være gået i gang.

I klubbens skriggule træningstrøje kom Braithwaite slentrede for sig selv blot en meter efter superstjernen Lionel Messi, der kiggede ned i græsset og ligesom danskeren var i sine egne tanker.

Spillerne gik mod midten af banen, hvor cheftræner Quique Setien sagde nogle få ord før opvarmningen.

Her passede spillerne også sig selv, og Braithwaite svingede lidt med armene, mens han løb i roligt tempo. Det blev også til lidt sidelæns løb, inden danskeren tog plads ved siden af det 17-årige stortalent Ansu Fati i en rundkreds for at lave strækøvelser.

Stemningen var afslappet, koncentreret og uden særlig megen snak spillerne imellem.

Dernæst blev spillerne delt op i to store grupper for at spille "rundkreds". En øvelse hvor to spillere i midten skal forsøge at få fat i bolden fra de spillere, der står i rundkredsen.

Martin Braithwaite var i gruppe med blandt andre Messi, Antoine Griezmann og Arturo Vidal.

Danskeren fik lov til at jagte bolden i midten fire gange over de næste ti minutter, og han lykkedes også med at fange bolden. Dog ikke fra Messi, der slet ikke kom i midten.

Braithwaite og argentineren havde flere afleveringer til hinanden, men modsat danskeren lykkedes det ikke nogen at pille bolden fra den teknisk velfunderede Messi.

Efter et kvarters træning blev medierne sendt væk fra det lille stadion så Barcelona-holdet kan forberede sig til lørdagens ligakamp på Camp Nou mod Eibar i fred.

Efter træningen afholder cheftræner Quique Setien et pressemøde, hvor han udtager truppen til weekendens kamp, hvor Braithwaite måske kan se frem til sin debut.