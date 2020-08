Messi udebliver fra sæsonens første træning i Barcelona

Søndag dukkede han ikke op til holdets obligatoriske coronatest, og mandag er han altså også blevet væk fra træning. Barcelonas nye cheftræner, Ronald Koeman, skød gang i sin første træning mandag klokken 17.30.

Messi og Barcelona er uenige om, hvordan argentineren kan forlade klubben.

Messi mener, at han stadig har ret til at aktivere en særlig klausul. Den lyder på, at Messi inden 10. juni i år kunne anmode om et klubskifte og derefter kunne få lov til at skifte til en anden klub gratis.

På grund af udbruddet af coronavirus er hele sæsonen blevet skubbet, og derfor burde fristen i juni også være skubbet, mener Messis lejr.

Det mener Barcelona dog ikke. Den catalanske klub forlanger derfor, at en potentiel køber betaler Messis frikøbsklausul.

Ifølge flere spanske og internationale medier og nyhedsbureauer lyder den på 700 millioner euro, hvilket svarer til 5,2 milliarder danske kroner.

La Liga, som styrer den bedste spanske fodboldrække, har fastslået, at den også er af den opfattelse, at Messis frikøbsklausul skal betales.

Messis seneste kamp for Barcelona var et ydmygende 2-8-nederlag til Bayern München i kvartfinalen i Champions League.

Det var kulminationen på en tid, hvor der i stigende grad har været uro mellem Barcelona-spillerne og ledelsen i klubben.

Særligt præsident Josep Maria Bartomeu har været en upopulær skikkelse.