Messi-straffe redder Barcelona på stor Braithwaite-aften

På et straffespark ni minutter før slutfløjt sørgede Lionel Messi for, at det regerende mesterhold i det mindste for en stund overtager ligaens førsteplads fra Real Madrid.

For Martin Braithwaite var aftenen lidt af en milepæl, da han for første gang fik chancen fra start for FC Barcelona siden skiftet fra Leganes for godt to uger siden.

Danskeren fik 89 minutter på banen, og han arbejdede hårdt for at aflive spændingen straks fra start.

Den første advarsel mod Sociedad-målet sendte Braithwaite afsted efter små ti minutter, da han fra sin position på venstrekanten, trak forbi Diego Llorente i modstandernes forsvar.

Det blev til en hård, flad afslutning, som Alejandro Remiro i Sociedad-målet kom i vejen for.

Et par minutter senere var Braithwaite så trukket over i højresiden, hvor Lionel Messi fandt ham. Danskeren satte kurs mod mål, men denne gang fik Llorente presset angriberen så tilpas meget ud i siden, at afslutningen blev for svag.

Braithwaite virkede særdeles opsat på at gøre en forskel, og efter godt et kvarters spil slap han atter alene igennem. Sociedad-spillerne holdt igen i den tro, at der var offside på danskeren, men dommeren fløjtede ikke.

Braithwaite spillede derfor videre og sparkede bolden forbi Remiro i målet. Bagefter kom offside-kendelsen, som var helt korrekt.

Frem mod pausen var angriberen involveret i flere farlige situationer, og han servicerede også Ivan Rakitic og Messi i forbindelse med et par fine skudforsøg.

I anden halvleg var Martin Braithwaite knap så synlig, selvom han fortsat var arbejdsom og tog mange løb. Det blev dog ikke til nogen farlige afslutninger fra danskeren.

Atmosfæren på Camp Nou blev mere og mere anspændt. Sociedad med norske Martin Ødegaard og svenske Alexander Ishak som to af de største trusler var flere gange tæt på at give gæsterne føringen.

Med ti minutter tilbage kom forløsningen, da Barcelona fik tildelt et straffespark. Sociedad-forvareren Robin Le Normand fik halvt skulderen, halvt armen på et indlæg.

Efter et VAR-gennemsyn tildelte dommeren hjemmeholdet et straffespark, som Messi sparkede i mål.

Gæsterne havde i slutfasen flere muligheder for at udligne, men det lykkedes Barcelona at få de tre point, der sender holdet forbi Real Madrid i toppen af tabellen.

Barcelona topper den spanske liga med 58 point foran Real Madrid med 56. Madrilenerne har dog spillet en kamp færre og møder søndag Real Betis på udebane.