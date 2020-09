Messi stiller til første træning i Barcelona

Efter en uge med mange spekulationer om Messis fremtid, mødte han mandag ind på klubbens træningsanlæg for at træne under hollænderen Ronald Koeman for første gang.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

For knap to uger siden meddelte Messi ellers til FC Barcelona, at han ønskede at forlade klubben i dette transfervindue.

Han understregede dette ved at udeblive fra den obligatoriske coronatest sidste søndag og altså den første træning dagen derpå.

Messi og hans team mente, at han kvit og frit kunne forlade klubben til fordel for en anden, men ligaforeningen i Spanien satte sig imod dette og understregede, at en eventuel ny arbejdsgiver skulle betale den astronomiske frikøbsklausul.

Kort efter dette meddelte Messi fredag aften, at han alligevel ville fortsætte i Barcelona, som han har optrådt for i hele sin seniorkarriere.

Barcelona tager hul på den nye sæson med hjemmekampen mod Elche på søndag.

Klubben skal revanchere sig ovenpå en skuffende sæson, der sluttede med en andenplads i ligaen efter Real Madrid samt et kvartfinalenederlag i Champions League til Bayern München på 2-8.