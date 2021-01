Messi ser rødt i Barcelonas finalenedtur mod Bilbao

På et drømmemål af angriberen Inaki Williams vandt Bilbao 3-2 efter forlænget spilletid i finalen, som blev spillet i Sevilla.

Athletic Bilbao var på hælene i søndagens spanske Super Cup-finale mod FC Barcelona, men endte med at tage en overraskende sejr.

Inaki Williams fik bolden på kanten af feltet i den forlængede spilletids 94. minut, og angriberen sendte et flot langskud afsted. Bolden sad helt oppe i krogen.

Barcelona havde ikke noget modsvar i den resterende del af den forlængede spilletid.

Tværtimod var Bilbao konstant i stand til at forsvare sig godt. Og Barcelonas stjernespiller Lionel Messi modtog direkte rødt kort for at rive en modstander omkuld midt på banen i det sidste minut.

Det røde kort er Lionel Messis første i argentinerens over 750 optrædener for FC Barcelona.

Dermed var fiaskoen en realitet for Barcelona, som ellers havde styret mod titlen i to omgange.

Tidligere i kampen havde Bilbao nemlig været i stand til at udligne to gange i den ordinære spilletid.

Barcelona-angriberen Antoine Griezmann scorede til 1-0 efter 40 minutter, da franskmanden stod helt fri og sparkede en løs bold i nettet.

Men blot to minutter senere lykkedes det for Bilbao at udligne til 1-1 ved kantspilleren Oscar de Marcos.

Griezmann slog til endnu en gang efter 77 minutter og scorede til 2-1 efter en perfekt aflevering fra backen Jordi Alba.

Det var dog heller ikke nok mod et stædigt kæmpende Bilbao-mandskab, der også gik hårdt ind i alle dueller med stor fysik.

Indskiftede Asier Villalibre udlignede til 2-2 i det 90. minut, og så skulle kampen afgøres i forlænget spilletid.

Kort inden 2-2-målet var den danske landsholdsangriber Martin Braithwaite skiftet ind.

Braithwaite havde en enkelt afslutning, men den blev ikke for alvor farlig.

Og Barcelona må rejse hjem med en karantæne til Messi og uden en titel til pokalskabet.