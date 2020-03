Messi og co. går ned i løn og kritiserer Barcelona

Lionel Messi bekræfter i et opslag på Instagram, at spillerne siger ja til lønnedgangen på 70 procent, men han langer samtidig ud efter, hvad der kun kan tolkes som at være klubledelsen.

Løndebatten har kørt i de spanske medier i nogle dage, og forleden blev det i spanske medier fremlagt som, at Lionel Messi og co. havde afvist at gå 50 procent ned i løn. Det skulle være sket, efter at klubpræsident Josep Maria Bartomeu havde bedt om, at spillerne gik 70 procent ned i løn.

Det skrev sportsavisen AS.

Ifølge mediet El Mundo Deportivo skulle Barcelonas trup da have været villig til at gå 30 procent ned i løn i resten af sæsonen.

Andre spanske klubber har også proklameret lønnedgang i de seneste dage, hvilket har været tilfældet i Atlético Madrid og Espanyol.

Hos Espanyol har man også nævnt, at en lønreduktion på 70 procent er en mulighed, mens spanske medier har sat den samme procent på hos Atlético.

Hele situationen med lønnedgang i klubberne skyldes naturligvis, at klubberne kæmper med økonomien i forbindelse med udbruddet af coronavirus, som er særligt slemt i Spanien.

Ifølge AFP er forventningen, at andre spanske klubber vil følge eksemplet i Barcelona.

Lionel Messis besked er på vegne af alle spillerne, og en lang række spillere fulgte op og offentliggjorde samme tekst. Det gjorde blandt andre Gerard Pique, Sergio Busquets, Luis Suarez, Jordi Alba, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong, Arturo Vidal og Marc-Andre ter Stegen.

- Tiden er kommet til at meddele, at vi også vil bidrage til, at klubbens ansatte kan opretholde 100 procent af deres løn, mens denne situation foregår. For vores eget vedkommende går vi 70 procent ned i løn, mens staten er i alarmberedskab.

- Vi understreger, at vores hensigt hele tiden har været at gå ned i løn, fordi vi til fulde forstår, at det er en ekstraordinær situation, og vi har altid været de første til at hjælpe klubben, når den har spurgt. Vi har gjort det mange gange før på eget initiativ, når vi har ment, at det var nødvendigt eller vigtigt at gøre.

- Derfor overrasker det os til stadighed, at der internt i klubben er nogen, der forsøgte at sætte os under et forstørrelsesglas og forsøgte at presse os til noget, vi hele tiden vidste, at vi ville gøre, skriver Messi og co. i meddelelsen.

Barcelona offentliggjorde derefter i en meddelelse, at alle klubbens sportshold har indvilget i at gå ned i løn.