Messi og PSG retter al fokus mod CL-titel

Paris Saint-Germains ejere har de seneste ti år investeret milliarder af kroner i at vinde Champions League uden at lykkes.

Det er de to kendsgerninger, der nu har fået parterne til at slå pjalterne sammen i jagten på en fælles drøm.

Det fortalte historiens måske bedste fodboldspiller onsdag, da han blev præsenteret som ny PSG-spiller på et pressemøde.

- Min drøm er at vinde Champions League igen, og jeg synes, at dette er det mest optimale sted at forsøge at gøre det, siger Lionel Messi, der har vundet trofæet med de store ører fire gange tidligere.

I fremtiden kommer han til at udgøre en fronttrio, hvor han flankeres af Kylian Mbappé og Neymar.

Det kan ligne kryptonit for selv et superforsvar, men Messi påpeger, at selv om PSG måtte se stærkest ud på papiret, kræver det hårdt arbejde og den rette portion held at vinde Champions League.

- Det er de bedste hold i verden, som er med i turneringen, og man har brug for et stærkt sammenhold i truppen. Fra det jeg har set udefra, virker PSG-truppen meget sammentømret, men der er også brug for held.

- Man skal opsøge heldet, for det er ikke altid det stærkeste hold, som vinder. Det er en meget speciel turnering, som alle ønsker at vinde, og derfor er den så smuk og vigtig, siger Messi.

Paris har været ramt af Messi-feber, siden den 34-årige argentiner ankom til den franske hovedstad tirsdag og underskrev en toårig kontrakt.

Tusindvis af fans var mødt frem for at hylde ham på Parc des Princes forud for onsdagens pressemøde. I klubbens merchandisebutikker gik trøjerne med klubbens nye nummer 30 som varmt brød.

Med Messi på kontrakt i PSG kommer forventningerne til at være derefter. Nu er der ingen undskyldninger for ikke at vinde Champions League en af de kommende to sæsoner.

Det anerkender PSG-præsident Nasser al-Khelaifi. Han er overbevist om, at fodboldægteskabet mellem Messi og PSG bliver lykkeligt.

- Vi har haft store ambitioner for vores fodboldprojekt i de seneste ti år, og vi er stolte af, hvor vi nu er kommet til. Vi har fået den bedste fodboldspiller i verden.

- Nu begynder det hårde arbejde, og Messi kommer til at bringe mange trofæer til os, siger han.

Den franske hovedstadsklub spiller en ligakamp på lørdag mod Strasbourg, men der kan gå noget tid, før fansene ser Messi i kamp.

- Jeg har været på ferie, og det hele er meget nyt for mig. Tirsdag snakkede jeg med min fysiske stab, og måske har jeg brug for at følge mit eget opstartsprogram.

- Jeg vil i gang med træningen så hurtigt som muligt, men jeg ved ikke præcis, hvornår jeg kan træne med hele holdet. Jeg træner og spiller først, når jeg føler mig helt klar, siger Messi.

Effekten af Lionel Messis skifte ses også tydeligt på de sociale medieplatforme, hvor PSG's følgerskare vokser hvert sekund.

Den seneste uge er klubbens antal af følgere på Facebook, Instagram, Twitter og Youtube samlet steget med et tocifret antal millioner.