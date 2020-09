Messi langer ud efter Barcelona ovenpå Suarez-afsked

Forholdet mellem superstjernen Lionel Messi og ledelsen i FC Barcelona er tilsyneladende fortsat rødglødende.

Messi ønskede selv at forlade den spanske storklub på grund af uenigheder med ledelsen med præsident Josep Maria Bartomeu i spidsen. Angriberen er dog endt med at blive.

I denne uge valgte Barcelona at sælge angrebsmakkeren Luis Suarez til Atlético Madrid.

Messi og Suarez har et stærkt venskab, og Messi mener, at Suarez er blevet "smidt ud", efter at hollænderen Ronald Koeman for nylig blev ansat som cheftræner.

På Instagram har Lionel Messi skrevet en personlig hilsen til sin ven Suarez, hvor han langer ud mod de beslutninger, der i øjeblikket bliver truffet i den spanske storklub.

- Det bliver mærkeligt at se dig i en anden trøje og endnu mærkeligere at spille imod dig.

- Du fortjente at få en afsked for den, du er; en af de vigtigste spillere i klubbens historie, som opnåede store ting med holdet og individuelt.

- Du fortjente ikke at blive smidt ud på denne måde. Sandheden er, at intet længere kan overraske mig, skriver Messi på Instagram.

Argentineren har kontraktudløb i Barcelona i sommeren 2021. Han mente dog, at han havde en klausul, der betød, at han allerede denne sommer kunne forlade klubben.

Barcelona-ledelsen så dog anderledes på sagen og mente ikke længere, at klausulen var gyldig. Derfor endte klubbens superstjerne ufrivilligt med at blive i Barcelona.