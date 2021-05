Messi kalder Barcelonas pokaltriumf for et vendepunkt

Copa del Rey-triumfen blev et vigtigt vendepunkt for FC Barcelona i denne sæson, der har budt på noget svingende præstationer for den ellers så sejrsvante storklub.

- Sandheden er, at den seneste Copa del Rey var speciel på grund af den situation, vi var i, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP til det argentinske sportsmedie Olé.

Triumfen kom i hus, da Barcelona 17. april slog Athletic Bilbao med 4-0. Det var det første trofæ til den catalanske klub i to år.

Inden da havde Barcelona fået en forfærdelig start på sæsonen i den spanske liga.

- Klubben kom tilbage efter to år, hvor vi ikke havde været gode.

- Det Copa del Rey-trofæ var et vendepunkt for omklædningsrummet og et meget vigtigt vendepunkt. Og ud over det - på det personlige plan - kan jeg godt lide at vinde og vinde titler.

- Og jo flere der er, jo bedre, siger Messi.

Den argentinske angriber kan have spillet sin sidste kamp for FC Barcelona, da holdet tabte i næstsidste spillerunde i La Liga med 1-2 til Celta Vigo og udspillede sin rolle i det spanske mesterskab.

Messi var ikke med lørdag aften, da Barcelona vandt 1-0 over Eibar i sidste spillerunde og sikrede sig tredjepladsen efter mestrene fra Atlético Madrid og Real Madrid.

Hans kontrakt med Barcelona udløber 30. juni, og hverken Barcelona eller Messi selv har endnu afsløret noget om fremtiden.