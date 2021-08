Messi forlader FC Barcelona trods enighed om ny kontrakt

Lionel Messi kommer ikke til at skrive under på en ny kontrakt med FC Barcelona.

Det meddeler den spanske fodboldklub torsdag på sin hjemmeside.

FC Barcelona skriver, at klubben og spilleren er enige om en aftale, men at det ikke kan lade sig gøre at beholde den 34-årige argentiner, som seks gange er blevet kåret som verdens bedste fodboldspiller.

Messi havde kontraktudløb med udgangen af juni i år.

Klubben angiver, at det ikke er muligt at forlænge samarbejdet, blandt andet på grund af de finansielle regler som klubberne i La Liga i Spanien er underlagt.

- Selv om FC Barcelona og Lionel Messi er blevet enige, og begge parter har en klar intention om at underskrive en ny kontrakt i dag (torsdag, red.), kan dette ikke lade sig gøre på grund af finansielle og strukturelle forhindringer (den spanske ligas regler, red.), lyder det i en meddelelse på hjemmesiden.

- Som et resultat af denne situation kommer Messi ikke til at blive i FC Barcelona. Begge parter beklager dybt, at spillerens og klubbens ønske ikke vil gå i opfyldelse.

- FC Barcelona udtrykker sin helhjertede taknemmelighed over for spilleren for hans bidrag til, at klubben er vokset, og ønsker ham alt det bedste i fremtiden i hans privatliv og hans professionelle liv, skriver klubben.

Mandag i denne uge udtrykte FC Barcelonas præsident, Joan Laporta, ellers optimisme i forhold til at forlænge samarbejdet.

- Vi gør alt, hvad vi kan, og det skrider fint frem. Leo ønsker at blive i Barcelona, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, sagde Joan Laporta til Reuters.

Lionel Messi har tilbragt omkring 20 år i FC Barcelona.

Argentineren har siden sin førsteholdsdebut i 2004 spillet 778 førsteholdskampe, hvor han har scoret 672 mål.

I Lionel Messis tid i klubben har FC Barcelona vundet La Liga ti gange, mens det er blevet til syv sejre i den spanske pokalturnering, Copa del Rey, og fire triumfer i Champions League.

Han har desuden været med til at vinde VM for klubhold tre gange.