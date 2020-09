Messi-exit vil cementere spansk fodbolds stjernederoute

I 2009 blev Lionel Messi for første gang kåret som verdens bedste fodboldspiller. Siden har han taget yderligere fem titler, Cristiano Ronaldo har taget fire, mens Luka Modric sneg sig ind og fik den i 2018.

11 år i træk hvor prisen er gået til en spiller fra Real Madrid eller FC Barcelona. Af de 33 top-3-placeringer, der har været i perioden, er kun otte gået til spillere uden for de to klubber.

Det fortæller historien om, at fodboldens største stjerner længe har været placeret hos de to spanske mastodonter. Og i årene før det lokkede klubberne navne som David Beckham, Luis Figo, Ronaldinho, Zinedine Zidane og den tidligere brasilianske Ronaldo til.

Men snart kan stjernestøvet være væk. Neymar forlod Barcelona i 2017, Cristiano Ronaldo smuttede fra Real Madrid i 2018, og med Lionel Messis ønske om at forlade Barcelona kan den sidste superstjerne være væk fra spansk fodbold denne sommer.

Et er, at de to klubber rammes sportsligt med fraværet af stjernerne. Noget andet er, at det rammer hele den spanske liga.

- Det er et kæmpe, kæmpe problem kommercielt betragtet, siger Niels-Christian Frederiksen, kommentator på TV3 Sport og forfatter til flere fodboldbøger.

Præsidenten for den spanske ligaforening, Javier Tebas, har allerede udtrykt sin bekymring over Messis ønske om at forlade Barcelona. Han har da også god grund til at være bekymret.

- Det har tidligere været meget, meget nemmere for ham at tage rundt og sælge det her produkt, der hedder La Liga, siger Niels-Christian Frederiksen.

- Allerede for to år siden, da Cristiano Ronaldo rejste fra Real Madrid, begyndte det at blive svært. Prisen ryger ikke ligefrem op gennem loftet, når man mister først Neymar, så Cristiano Ronaldo og Lionel Messi.

Især det asiatiske marked har det med at følge de største stjerner, og når de er væk fra La Liga, daler interessen fra det enorme marked mod øst tilsvarende.

Dermed vil der strømme færre penge ind i spansk fodbold, og det vil gøre det endnu sværere at opretholde den succesrate, landet har oplevet i mere end et årti.

Fra 2009 til 2018 vandt Real Madrid og Barcelona samlet syv Champions League-titler på ti år. Det kommer ikke til at ske de kommende år, mener Jonas Schwartz, ligeledes kommentator på TV3 Sport med særlig interesse for spansk fodbold.

Barcelona har slået bunden ud af transferbudgettet med adskillige, dyre fejlkøb som Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé og Philippe Coutinho. Real Madrid har penge, men det har klubberne, som lige nu ejer de største stjerner, også. De er ikke tvunget til at sælge.

Derfor bliver det meget vanskeligt for de to storklubber at hamle op med rivalerne i den europæiske top i de kommende år.

- Det er stadig to af de største klubber i verden og to af de mest attraktive adresser at være på. Det bliver ikke ændret, og gode spillere vil stadig tage dertil, siger Jonas Schwartz.

- Men hverken Real Madrid eller Barcelona er lige nu på niveau med de bedste i Europa.

De to giganter skal i gang med at rekonstruere sig selv og bygge på et fundament uden fodboldens største allerstørste stjerner.