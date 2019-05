Messi efter mål nummer 600: Det bliver svært på Anfield

Med to mål var den argentinske troldmand stærkt medskyldig i, at Barcelona sidder med gode kort på hånden inden returopgøret på Anfield i Liverpool.

- Det er ikke afgjort, da vi skal til et stadion, der er svært at spille på og som har en historie, der presser rivaler, men vi er glade for dagens kamp, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det her er den kritiske tid. Den bedste tid. Vi skal være mere forenet end nogensinde. I begyndelsen af året sagde vi, at vi ville gøre det her sammen, siger Lionel Messi.

Liverpool missede flere store chancer i løbet af kampen, særligt da Mohamed Salah ramte stolpen efter Messis flotte mål på frispark til 3-0.

Dermed skal Liverpool score fem gange på Anfield for at gå videre til finalen, hvis Barcelona blot scorer et enkelt.

- Det var tydeligt, at de ønskede at score, fordi et udebanemål betyder meget, men det gjorde de ikke, og nu har vi en stor fordel, siger Messi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Barcelona havde selv et par chancer for at score til 4-0 til slut og gøre det endnu sværere for Liverpool i returopgøret. Barcelonas franske dribler Ousmane Dembélé missede en gigantisk mulighed kort før tid.

- Fire mål ville have været bedre end tre, men det er stadig et rigtig godt resultat, siger Messi.

Barcelonas træner, Ernesto Valverde, takkede catalanernes målmand Marc-André ter Stegen efter kampen.

- De havde nogle store chancer, men Marc-André stoppede dem, siger han ifølge det spanske fodboldmedie AS.

Valverde mindede dog hurtigt journalisterne om, at Barcelona sidste år røg ud til Roma i kvartfinalen efter at have vundet 4-1 i Barcelona.

Returkampen spilles tirsdag i næste uge.