Messi efter Barca-uro: Lad os stå sammen og lægge det bag os

- Efter så mange uenigheder vil jeg gerne afslutte alt det her. Vi må alle stå sammen og tro på, at vi har gode ting i vente. Vi må altid stå sammen og trække i samme retning, siger Messi.

Messi meldte efter dårlige resultater og uenigheder med ledelsen inden sæsonen ud, at han ville forlade klubben.

Han endte dog med at indvilge i at tage en sæson mere.

I en farvelbesked til sin ven Luis Suarez, som for nylig blev solgt til Atlético Madrid, beklagede verdensstjernen sig igen over bestyrelsen, hvilket var endnu et tegn på uro i klubben.

Argentineren, som er den spiller, der har scoret flest mål nogensinde for Barcelona, understreger, at han hele tiden har ment, at han gjorde det bedste for klubben - også da han ville forlade den.

- Jeg tager ansvar for mine fejl, som - hvis de eksisterede - kun var for at skabe et bedre og stærkere FC Barcelona, siger han.

- Jeg ønskede at sende et budskab til alle medlemmer af klubben og til alle fans. Hvis nogen af dem blot et øjeblik føler sig generet af noget, jeg har sagt eller gjort, så bør de aldrig være i tvivl om, at jeg altid har tænkt på det, der var bedst for klubben.