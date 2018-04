Messi bomber Barcelona til mesterskab i La Coruña

Titlen kom i hus efter et hattrick af Lionel Messi og en 4-2-sejr ude over Deportivo La Coruña, der dermed rykkede ud af Primera Division.

Med sejren har Barcelona 86 point på førstepladsen i ligaen og kan ikke længere hentes af Atlético Madrid på andenpladsen.

Mesterskabet blev sikret med fire kampe igen og betyder, at træner Ernesto Valverde i sin første sæson i spidsen for storklubben har leveret The Double, da Barcelona for nylig vandt den spanske pokalfinale med en 5-0-sejr over Sevilla.

The Treble blev det dog ikke til, efter at han tog over som træner fra Luis Enrique, da Barcelona måtte forlade Champions League i kvartfinalen i denne sæson efter et 0-3-nederlag i returmødet med AS Roma.

Michael Krohn-Dehli var med fra start hos hjemmeholdet, og den rutinerede dansker kunne efter syv minutter se gæsternes Philippe Coutinho dreje bolden fornemt i mål i straffesparksfeltet.

Foran 1-0 kunne Barcelona godt begynde at finde champagneflaskerne frem, men det viste sig som en god idé ikke at åbne flaskerne endnu.

Hjemmeholdet havde bolden i mål efter 16 minutter, men scoringen blev annulleret for offside.

Barcelona slap med skrækken, og efter 38 minutter kom Lionel Messi sprintende i venstre side og scorede, da han fra en spids vinkel sendte bolden sikkert i mål til 2-0 efter et oplæg fra Luis Suarez.

Hjemmeholdet kæmpede dog for fodboldlivet, og to minutter senere reducerede Lucas Perez til 1-2, da han passerede Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen.

Messi kunne have øget til 3-1 fem minutter efter pausen, da Suarez igen lagde op, men argentineren misbrugte.

Efter lidt over en time bed La Coruña fra sig igen, da Emre Colak afsluttede et godt angreb og udlignede til 2-2.

2-2 ville gøre Barcelona til mester, men Messi ville mere.

Med otte minutter igen bragte stjernespilleren Barcelona foran, da han scorede efter Barcelona-legestue i La Coruña-feltet. Messi nåede med sit hattrick op på 32 sæsonmål fem minutter før tid, da han øgede til slutresultatet 4-2.

Så var det tid til at sende Andrés Iniesta på banen til en hyldest, efter at han for nylig offentliggjorde sit stop i Barcelona efter sæsonen.

34-årige Michael Krohn-Dehli har kontrakt med La Coruña til sommeren 2019.

Barcelona kan fejre mesterskabet i egen hule, når Real Madrid i næste runde gæster Barcelona i El Clasico.