Messi bliver i Barcelona - langer ud efter klubpræsident

Barcelona-stjernen har besluttet sig for at blive i den spanske storklub, men føler sig uretfærdigt behandlet.

Lionel Messi fortsætter i FC Barcelona.

Det meddeler den argentinske fodboldstjerne i et interview fredag med fodboldmediet Goal.

- Jeg bliver i klubben, fordi klubpræsidenten (Josep Maria Bartomeu, red.) fortalte mig, at den eneste måde, jeg kunne forlade klubben var ved at betale min frikøbsklausul på 700 millioner euro, og det kan ikke lade sig gøre, siger Messi i interviewet.

Argentineren meddelte for nylig den spanske klub, at han ville væk efter 20 år. Det mente han selv, at han kunne gøre gratis på grund af en særlig klausul i sin kontrakt. Men det har Barcelona afvist.

Messi fortæller, at han længe har ønsket at forlade Barcelona, og at det ydmygende nederlag til Bayern München i Champions League ikke har været årsagen.

- Jeg sagde til klubben, inklusive præsidenten, at jeg ville væk. Det har jeg fortalt ham hele året. Jeg mente, det var på tide at komme videre.

- Jeg mente, at klubben havde brug for flere unge spillere, nye spillere, og jeg tænkte, at min tid i Barcelona var ovre. Jeg var meget ked af det, fordi jeg altid har sagt, at jeg vil stoppe min karriere her.

Den 33-årige argentiner langer ud efter Josep Maria Bartomeu, som ifølge Messi ikke har holdt sit ord.

- Præsidenten sagde altid, at jeg når sæsonen var slut kunne beslutte, om jeg ville blive eller tage væk, og i sidste ende holdt han ikke sit ord.

Nu har Messi altså besluttet sig for at blive. Han slår fast, at han fortsat vil vise sin dedikation til klubben.

- Jeg fortsætter i Barcelona, og min attitude ændrer sig ikke, uanset hvor meget jeg gerne ville væk, siger angriberen.

Han er langt fra tilfreds med holdets retning inden for de seneste år.

- Jeg har altid sagt, at jeg ville slutte min karriere her, at jeg ønskede et vinderprojekt og at vinde titler med klubben, fortsætte med at gøre Barcelona større.

- Men sandheden er, at der ikke har været noget projekt eller noget i lang tid. De (klubben, red.) jonglerer og dækker hullerne, som de opstår.

Lionel Messi kom til Barcelona i 2001 i en alder af blot 13 år. I 2004 fik han debut på førsteholdet, hvor det siden er blevet til imponerende 634 mål i 731 kampe.

Han har siden været med til at vinde et utal af trofæer og er seks gange blevet kåret som verdens bedste fodboldspiller.

Der resterer et enkelt år af Messis nuværende kontrakt med FC Barcelona, som han dermed står til at kunne forlade gratis næste sommer.