Messi: Jeg tager en sæson mere i Barcelona

Den argentinske Barcelona-stjerne har besluttet sig for at blive i den spanske storklub.

Lionel Messi fortsætter i FC Barcelona.

Det meddeler den argentinske fodboldstjerne i et interview fredag med fodboldmediet Goal.

- Jeg bliver i klubben, fordi klubpræsidenten fortalte mig, at den eneste måde, jeg kunne forlade klubben, var ved at betale min frikøbsklausul på 700 millioner euro, og det kan ikke lade sig gøre, siger Messi i interviewet.

Argentineren meddelte for nylig den spanske klub, at han ønskede at forlade den efter 20 år.