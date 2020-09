Messerschmidt: Black Lives Matter-støtte er problematisk

- Jeg bliver stolt over, at vi har et landshold, der laver sådan et statement og bakker op om en internationale bevægelse, der er imod diskrimination og racisme. Det er dejligt, at spillerne bruger deres position som rollemodeller.

Sådan lyder det fra SF's kultur- og idrætsordfører, Charlotte Broman Mølbæk, efter at fodboldlandsholdet torsdag annoncerede, at det agter at knæle sammen med Englands landshold inden mødet i Nations League i Parken på tirsdag.

Det sker for at bakke op om Black Lives Matter-bevægelsen. Men det er en farlig vej at gå, giver flere medlemmer af Dansk Folkeparti udtryk for, herunder næstformand Morten Messerschmidt.

- Jeg synes, at man som landshold skal passe på med blive associeret med forskellige politiske bevægelser. Især når det gælder Black Lives Matter, der er en meget politisk bevægelse, siger Morten Messerschmidt.

- Der er forskel på at gå ud med en eller anden melding, hvor man eksempelvis støtter homoseksuelles rettigheder og så at støtte en bestemt organisation. Der bliver det farligt, da man både tager plusser og minusser ved den organisation.

Spørgsmål: Så det i sig selv at have en holdning til racisme er ikke politisk, men det bliver det, fordi det hænger sammen med en organisation?

- Præcis. Det er koblingen til Black Lives Matter, der er problematisk. I USA har der været eksempler på, at det er en aggressiv organisation, der har stået bag angreb på journalister og myndigheder, siger Messerschmidt og fortsætter:

- Så det kan bekymre mig, at landsholdet associerer sig med Black Lives Matter, fordi der følger politiske undertoner med. Danskere skal kunne se sig selv som en del af landsholdet, uanset om man er glad for Black Lives Matter eller ej.

Charlotte Broman Mølbæk mener, at det er en del af ytringsfriheden, og at offentlige personer skal have lov til at tage del i den offentlige debat.

Hun ser det som et "relativt harmløst statement", og så finder hun det svært at adskille sport og politik.

- Det er at stikke blår i øjnene på os selv at påstå, at der ikke er politik i sport. Det er der. Det er da bedre, at vi kan snakke åbent om det, og at landsholdet kan støtte op om en minoritetsgruppe.

- Spillerne har jo mange internationale kontakter, hvor de er vant til at have denne problematik tæt på, og derfor synes jeg, at det er væsentligt, at de siger til og fra og er med i debatten.

- De skader på ingen måde nogen, men er derimod inkluderende. Det synes jeg, er meget sympatisk, siger Charlotte Broman Mølbæk.

Mens det danske landshold tirsdag vil knæle før kampen mod England, er der ingen planer om at gøre det samme før lørdagens landskamp mod Belgien.

Det fornyede fokus på raceproblematikken begyndte tilbage i maj, hvor den sorte amerikaner George Floyd døde i forbindelse med en anholdelse liggende på jorden, da en hvid betjent pressede sit knæ mod hans nakke i næsten ni minutter.