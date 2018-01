Mertens roser aggressiv Wozniacki efter nederlag

Efter kampen var den 22-årige belgiske komet ærgerlig over nederlaget, men havde samtidig overskud til at hylde Wozniacki for en flot kamp.

- Caroline spillede virkelig godt. Hun ramte sine server, og hendes grundslag var meget aggressive, siger Mertens.

Elise Mertens var ankommet til Melbourne med stor selvtillid, efter at hun vandt en WTA-turnering i Hobart umiddelbart før Australian Open.

Nederlaget til Wozniacki var således hendes første i 2018.

- Jeg sidder her med blandede følelser. Selvfølgelig tabte jeg kampen, men jeg er også meget glad for, at jeg har nået en semifinale (ved en grand slam-turnering, red.) for første gang, siger Mertens.

Belgieren var bagud i store dele af kampen. Ved stillingen 4-5 i andet sæt kunne Wozniacki serve kampen hjem.

Men Mertens formåede at bryde danskerens serv for første gang i opgøret og fik for en stund lidt momentum.

- Jeg gav alt, hvad jeg havde. Ved stillingen 6-6 i andet sæt kunne man se min fightervilje, men hun var lidt bedre end mig, siger Mertens.

Belgieren mener, at kampen måske kunne være endt anderledes, hvis hun havde udnyttet sine muligheder bedre.

- Der stod 40-40 i mange partier, og mange point kunne være gået begge veje. Men jeg nød det. Jeg har nydt hvert øjeblik, jeg har spillet på centre court, siger Mertens.