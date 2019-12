Mere tid på sofaen har gjort Haugsted til VM-krumtap

Hun fremstod som bedste forsvarer på det danske håndboldlandshold og kan roligt regne med masser af defensive spilleminutter i de kommende kampe ved VM.

Det er ellers blot to måneder siden, at landstræner Klavs Bruun Jørgensen stillede hende et ultimatum: Få styr på din fysik, eller bliv hjemme fra VM.

- I samlingen i september talte vi om, at der skulle ske noget, for det kunne jo ikke blive ved. Klavs ville ikke have mig med, hvis jeg blev ved med at have så mange skader, siger Line Haugsted.

Den 25-årige back var i teenageårene udråbt som et af landets helt store talenter. Men små og store skavanker er igen og igen kommet på tværs og har bremset hendes udvikling.

Udgangen på landstrænerens krav blev, at Haugsted begyndte at træne mindre. Samtidig er hun blevet bedre til at slappe af, når hun ikke er i håndboldhallen.

- Jeg kunne godt lide at være aktiv ud over håndbolden, og det var ikke supergodt for min krop. Jeg kunne lide at gå ture og cykle, og jeg havde nogle sjove idéer om, at jeg skulle gå et vist antal skridt om dagen.

- Men det gavner ikke min håndboldkarriere, så det har vi taget væk. Det har hjulpet meget på mine fødder, at jeg ikke går så meget. I stedet ligger jeg mere på sofaen. Det er der nok mange, der ville misunde, siger Haugsted.

Hjemme i Viborg spiller hun også mange minutter i angrebet og er udstyret med både et hårdt skud og evnen til at bryde igennem modstanderens forsvar.

Men på landsholdet er hendes opgave stort set udelukkende begrænset til defensiven.

- Hun har været en del småskadet, og derfor vil jeg gerne have, at vi kun bruger hende i forsvaret. Det skal hun koncentrere sig 100 procent om, siger Klavs Bruun Jørgensen.

Landstræneren sparer ellers ikke på roserne og sammenligner hendes intuition og evne til at læse spillet med den tidligere verdensstjerne Jackson Richardson.

Haugsted accepterer, at hun lige nu indtager en af de bageste pladser i køen til spilletid i angrebet. Men på længere sigt er ambitionen er bidrage i begge ender af banen på landsholdet.

- Fremadrettet er jeg forhåbentlig tovejsspiller, siger hun.

En rolle som rendyrket forsvarsspiller, i stil med den assisterende landstræner Lars Jørgensen havde på herrelandsholdet i sin tid, frister ikke umiddelbart.

- Det tænker jeg, at jeg er for ung til. Det håber jeg. Jeg har i hvert fald flere ambitioner, siger Line Haugsted.