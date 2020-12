Mercedes kikser i pitten og smider mulig dobbelttriumf

Men det endte med et mareridt, hvor en mulig dobbelttriumf blev smidt væk i pitten med den ene brøler efter den anden.

Det lignede længe en solstrålehistorie for Mercedes i søndagens Formel 1-grandprix i Bahrain.

Sergio Perez (Racing Point) vandt overraskende løbet efter en dramatisk slutfase. Det var første gang i karrieren for Perez, at han præsterede det.

Perez udnyttede, at Mercedes leverede nogle gigantiske bommerter i pitten med begge sine kørere, George Russell og Valtteri Bottas, som lå nummer et og to inden fejlene.

Mercedes-kørerne fik forkerte dæk på i pitten, og det kostede dyrebare sekunder. Russell måtte tilmed tilbage i pitten, da han havde fået blandede dæk på. Bottas havde fået sine gamle og brugte dæk på.

Mercedes-stjernekører Lewis Hamilton, der allerede er sikker på at blive verdensmester, var ude på grund af en positiv coronatest.

Det havde givet Russell chancen, og den var han ved at udnytte, hvis ikke teknikken havde drillet vikaren, som blev nier lige bagved Bottas.

Russell var faktisk ved at køre sig tæt på førstepladsen efter Mercedes' pitstop-kiks. Men en punktering sendte ham igen helt ned i bunden af feltet efter endnu et pitstop.

Russell endte dog i pointene for første gang i karrieren, men det var en ringe trøst for Mercedes-debutanten.

Mens det blev en fiasko for Mercedes, endte det som en overraskende triumf for Perez.

Mexicaneren havde kørt sig op helt nede bagfra, hvor han på et tidspunkt lå nummer 18 og sidst af de fortsat deltagende kørere. Men Perez kunne pludselig køre sig i front og snuppe sejren.

På første omgang udgik både Charles Leclerc (Ferrrari) og Max Verstappen (Red Bull), men Perez slap med nød og næppe for at udgå og kunne i stedet indlede jagten helt fra bunden.

Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) blev nummer 15 uden at være en faktor over de 87 omgange.

Reserven Pietro Fittipaldi havde fået pladsen som den anden Haas-kører, da Romain Grosjean udgik efter en voldsom ulykke for en uge siden og ikke får flere løb i år.

Fittipaldi kunne dog ikke udrette det helt store for Haas og sluttede på sidstepladsen af de 17 kørere, der gennemførte.

Der resterer et enkelt Formel 1-løb i denne sæson.