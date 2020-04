Mentalt træt Mathias Boe stopper karrieren

Der er ikke mere at komme efter for Mathias Boe.

Boe havde ellers planlagt, at Thomas Cup og et muligt OL skulle være afslutningen på karrieren, men han er mentalt træt, forklarer han i pressemeddelelsen.

- Jeg har mærket, at jeg ikke har været der fuldstændig. Hverken til træning eller til kamp. Jeg har ikke haft mine tanker det rigtige sted. Mentalt er jeg simpelthen for udmattet.

- Jeg har i hele min karriere haft det krav til mig selv, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at blive den bedste badmintonspiller, jeg kan blive. Men det har jeg ikke kunnet gøre det sidste stykke tid. Derfor er det på tide at stoppe, siger han.

Doublespecialisten spillede den seneste tid sammen med Mads Conrad-Petersen, der i slutningen af marts meddelte, at han stopper sin internationale karriere.

Deres seneste kamp spillede de ved All England i marts, hvor de røg ud i første runde.

De forsøgte at kvalificere sig til OL i Tokyo, som på grund af coronapandemien er udskudt til 2021. Det udskudte OL er dog ikke grunden til, at Boe har valgt at trække stikket netop nu.

- Min beslutning traf jeg før All England. Så heldigvis slutter min karrieren ikke på grund af det lorte virus. Det er jeg lettet over, og det havde været en mærkelig måde at slutte på, siger Boe.

Han oplevede de største resultater sammen med sin tidligere makker Carsten Mogensen. Duoen spillede sin sidste turnering sammen sidste år.

I løbet af deres mangeårige makkerskab vandt de blandt andet All England to gange, mens det også blev til OL-sølv i 2012, VM-sølv i 2013 og VM-bronze i 2014.

Han var også med på det danske hold, der i 2016 vandt Thomas Cup.

Sportschef i Badminton Danmark Jens Meibom kalder karrierestoppet for en "epoke, der er slut".

- Mathias har jo været en af badmintonsportens og dansk idræts største profiler.

- Det er bemærkelsesværdigt, at han i en periode på mere end ti år har været i stand til at holde sig blandt den absolutte verdenstop i herredouble, siger Meibom.