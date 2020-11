Mentalt medtaget Maradona indlægges i mindst tre dage

Maradona skal gennemgå flere undersøgelser, og "han skal holdes under observation i mindst tre dage", siger lægen.

- Han har det ikke godt mentalt, og det påvirker fysiske tilstand. Han har det ikke så godt, som jeg ville ønske, og som jeg ved, at han kan have det. Han har brug for hjælp, og dette er tiden til at hjælpe ham.

- Diego er en person, som nogle gange har det fantastisk og andre gange knap så fantastisk. Han kan have det 10.000 gange bedre. Og at bringe ham her til hospitalet hjælper ham, siger Leopoldo Luque ifølge Reuters.

Lægen afviser, at der er tale om en coronarelateret indlæggelse. På grund af et liv med både stoffer og alkohol anses 60-årige Maradona for at være i risikogruppen med personer, hvis helbred vil svækkes kraftigt i tilfælde af coronasmitte.

I 1986 sørgede Maradona næsten egenhændigt for, at Argentina vandt VM, og han betragtes af mange som en af tidernes bedste fodboldspillere.

Som følge deraf nyder han en nærmest guddommelig status i Argentina, og fans valfartede til hospitalet, da de hørte om indlæggelsen i de lokale medier.

I dag er han cheftræner for Gimnasia, der spiller i Argentinas bedste fodboldrække og har hjemme i La Plata en kort køretur syd for Buenos Aires.