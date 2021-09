Mental opmærksomhed skal sikre VM-succes

- Det var for Chris, råbte den danske cykelrytter Johan Price-Pejtersen ind i kameraet lige efter at have krydset målstregen i Belgien som nyslået U23-verdensmester i enkeltstart.

En hyldest til den tidligere rytter og cykelekspert hos TV 2 Chris Anker Sørensen, som lørdag døde på tragisk vis 37 år gammel efter at være blevet ramt af en bil på en cykeltur i Belgien forud for netop VM, som han skulle kommentere for TV 2.