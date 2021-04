Mensah nedtoner vaccines betydning: Gør mig ikke mere tryg

Det skal ske inden sommerens OL, så udøverne spares for unødigt stress, og så de ikke risikerer at blive smittet, da det kan få store konsekvenser for deres konkurrencer.

Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark opfordrer danske politikere og myndigheder til at sende atleter frem i køen til at blive vaccineret mod coronavirus.

Men håndboldlandsholdets Mads Mensah Larsen vil ikke føle sig mere tryg ved at tage til Japan med en vaccine i kroppen. Det siger han til Ekstra Bladet.

- Nej, overhovedet ikke. Det har ikke noget at sige, i forhold til om jeg føler mig tryg ved at tage afsted, siger han til avisen.

Mens nogle sportsfolk, heriblandt badmintonspilleren Viktor Axelsen, håber at blive vaccineret inden afrejse, er Mensah mere tilbageholdende.

- Det haster ikke for mig at blive vaccineret, så det er ikke noget, jeg bruger specielt meget energi på at tænke over, siger den 29-årige Flensburg-Handewitt-spiller.

Regeringen har indtil nu afvist at lade de danske atleter rykke frem i køen og blive vaccineret mod coronavirus i god tid før sommerlegene.

Alle - også OL-atleterne - må vente på, at det bliver deres tur i den rækkefølge, som sundhedsmyndighederne har defineret, lyder det.

I andre lande har myndighederne og politikere valgt at prioritere atleterne særligt. Blandt andet i Holland, hvor atleterne er garanteret en coronavaccine inden sommerlegene.

Det tilbud tøver Team Esbjerg-stjernen Estavana Polman dog med at tage imod. Lige nu har hun travlt med at komme sig, efter at hun paradoksalt nok har været syg med covid-19.

- Vi kan vælge, om vi vil have den eller ej, siger den hollandske håndboldspiller til Ritzau.

- Jeg har noget tid til at tænke over det. Jeg ved det ikke endnu. Selvfølgelig er det en god mulighed. Men lige nu ved jeg det ikke.

Ligesom Polman har Mensah været ramt af coronavirus. Han var en af de første danske atleter, der blev registreret smittet i marts 2020.

Efter en landsholdssamling for nylig blev Hans Lindberg, Lasse Møller, Jacob Holm og Henrik Møllgaard konstateret smittet med coronavirus.