Menneskerettighedsdomstol: Platini-karantæne var retfærdig

Straffen på fire års karantæne til den tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund Michel Platini var ikke for hård.

Platini modtog af Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) Etiske Komité en karantæne fra alle fodboldaktiviteter på otte år i 2015.

Straffen blev i 2016 reduceret til seks år af Fifas appelkomité, før Den Internationale Sportsdomstol (CAS) senere samme år reducerede karantænen til fire år. Den udløb i oktober sidste år.

Den franske fodboldlegende modtag karantænen på grund af en mistænkelig overførsel på to millioner schweizerfranc (godt 13 millioner kroner) fra den tidligere præsident for Fifa Sepp Blatter til Platini, som komitéen ikke kunne finde belæg for.

Straffen var retfærdig, mener Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som Platini havde appelleret karantænen til.

- Retten finder, at i forhold til regelbruddets alvor, den ledende position, hr. Platini bestred i fodboldens ledende organer, og behovet for at reparere fodboldens og Fifas ry, så er sanktionen ikke overdreven, lyder det i en udtalelse fra Menneskerettighedsdomstolen ifølge AFP.