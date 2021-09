Artiklen: Medvedev vinder US Open og knuser Djokovics drøm om rekord

Daniil Medvedev besejrer Novak Djokovic i tre sæt og forhindrer serberen i at sætte grand slam-rekord.

Russeren Daniil Medvedev kan for første gang i karrieren juble over en finalesejr i en af tennissportens fire største turneringer, da han overraskende nemt besejrede verdensetteren Novak Djokovic i US Open med sætcifrene 6-4, 6-4, 6-4.

Fra kampens start på Arthur Ashe Stadium i New York City styrede den 25-årige Medvedev, der er nummer to i verden, begivenhederne.

Han lagde ud med at bryde Djokovic og kom foran 1-0 og kort efter også 2-0. Russeren holdt fast i føringen og snuppede første sæt.

Det var femte kamp i træk i turneringen, at Djokovic tabte første sæt.

I andet sæt formåede russeren igen at bryde Djokovic, og da Medvedev samtidig holdt alle sine egne servepartier, endte sættet ligeledes 6-4.

I tredje sæt fortsatte Medvedev med at dominere og bragte sig foran 4-0, før Djokovic lykkedes med at vinde et parti. Djokovic fik reduceret til 3-5, men Medvedev holdt hovedet koldt og sikrede sig sejren, da Djokovic sendte en returnering i nettet.

- Jeg vil gerne starte med at lykønske Daniil. Fantastisk, fantastisk kamp. Hvis der er nogen, der fortjener en grand slam-titel nu, er det dig. Jeg ønsker dig mange flere grand slams, siger Djokovic ved præmieoverrækkelsen.

Den 34-årige Djokovic kunne med en sejr have sikret sig sin 21. grand slam-titel og dermed have overhalet sine mangeårige rivaler Roger Federer og Rafael Nadal, der som serberen har vundet 20 singlefinaler i grand slam-turneringer.

Desuden kunne Djokovic blive den første spiller i 52 år til at vinde alle fire grand slam-turneringer i samme sæson.

Senest, en mandlig tennisspiller vandt US Open, Australian Open, French Open og Wimbledon i samme kalenderår, var i 1969, da australske Rod Laver vandt alle fire turneringer. I 1988 gjorde tyske Steffi Graf det på kvindesiden, hvilket er 33 år siden.