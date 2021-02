Medvedev er semifinaleklar efter sejr i russisk slag

Efter et tæt første sæt tog 25-årige Medvedev kontrollen og cruisede i semifinalen med 7-5, 6-3, 6-2 over landsmanden Andrey Rublev.

Fjerdeseedede Medvedev var sin to år yngre landsmand overlegen i de fleste af spillets facetter. Rublev kom godt rundt på banen i Melbourne gennem de lidt over to timer, som kampen varede.

Dermed skal han møde vinderen af den sidste kvartfinale, som er et opgør mellem andenseedede Rafael Nadal og femteseedede Stefanos Tsitsipas.

Medvedev brød allerede ved 4-2 i første sæt i kvartfinalen, men Rublev brød straks tilbage. Dog kun for at se sin dominerende landsmand lukke sættet med et blankt servegennembrud.

Et enkelt brud var nok i andet sæt, mens Medvedev stormede på 4-0 i tredje sæt. Resignationen hos Rublev var tydelig, men han fik dog kæmpet sig til et par partier.

Den anden semifinale ved årets første grand slam-turnering har også russisk deltagelse.

Kvalifikationsspillere Aslan Karatsev er turneringens helt store overraskelse, og den 27-årige russer står nu over for verdensetter Novak Djokovic blandt de sidste fire spillere.