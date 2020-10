Medtaget dansk rytter stopper sæsonen før tid efter styrt

Den danske cykelrytter Casper Pedersen har kørt sit sidste cykelløb i år.

Det slår Sunweb-rytteren fast, efter at han onsdag styrtede i løbet Scheldeprijs og blandt andet har haft milde symptomer på hjernerystelse.

- Jeg er ret medtaget lige nu, og jeg er super øm flere steder. Jeg har også mistet noget hud, siger han til TV2 Sport.

- Jeg har fået seks sting i hagen, og der er et dybt sår, som nu gør ret nas. Men det er mest på grund af forsigtighed, at jeg ikke kører. Jeg har også ligget i sengen og sovet så meget som muligt for at passe godt på, lyder det.

Beslutningen betyder, at han misser klassikeren Flandern Rundt søndag. Det skulle efter planen have været hans sidste løb i sæsonen.

24-årige Casper Pedersen kan se tilbage på en god sæson.

Han kørte blandt andet et flot Tour de France, hvor han var en del af et stærkt Sunweb-hold, der vandt tre etaper.

Karrierens største sejr sikrede han sig i seneste weekend. Her vandt han den franske semiklassiker Paris-Tours.

Der er flere danskere, der spås gode chancer i søndagens Flandern Rundt. Mads Pedersen (Trek), Søren Kragh Andersen (Sunweb) og Kasper Asgreen er alle blandt de ti største favoritter til sejren ifølge flere bookmakere.