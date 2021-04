Medier hylder landsholdet: Det bedste siden årtusindskiftet

Efter Danmarks 4-0-sejr over Østrig spår flere danske medier, at holdet kan nå langt ved sommerens EM.

En magtdemonstration, det bedste danske landshold siden årtusindskiftet og en defensiv i verdensklasse.

Det er bare nogle af de rosende ord, som de danske medier sætter på landsholdets præstation, efter at Danmark onsdag aften kørte Østrig over på egen bane i Wien med 4-0 i VM-kvalifikationen.

Hos Politiken kalder journalist Søren Lissner resultatet for en "ydmygelse af den største konkurrent" i puljen.

Han fremhæver især den indskiftede dobbelte målscorer Andreas Skov Olsen og landstræner Kasper Hjulmand.

- Til sidst knockoutede Andreas Skov Olsen endegyldigt østrigerne, der nu allerede er fem point bag det danske landshold, der under Kasper Hjulmand ligner det bedste efter årtusindskiftet. Ganske enkelt, skriver han og roser Hjulmand for at have bygget videre på det fundament, som tidligere landstræner Åge Hareide skabte.

Også B.T.'s fodboldredaktør Michel Wikkelsø Davidsen har særlige roser til overs for 21-årige Skov Olsens præstation.

- Han tænder kærligheden til fodbold i mig. Der er så meget kreativitet og spilleglæde i den knægt, skriver fodboldredaktøren om den unge komet.

Han roser samtidig Kasper Hjulmand for på kort tid at have gjort landsholdet mere seværdigt end sin forgænger.

- Hvor er potentialet bare vildt for vores lille landshold, konstaterer han efter sejren.

Hos TV2 vurderer fodboldkommentator Flemming Toft, at "Danmark kan blive et af Europas bedste hold" ved EM-slutrunden til sommer.

Han siger om den overbevisende sejr over Østrig:

- Nu er hele Europa udfordret. Danmark har en af vores verdensdels bedste defensiver, som blev bygget op af Åge Hareide og nu har fået yderligere energi og udsøgthed under Hjulmand.

Også Ekstra Bladet forudser, at det kan blive en rigtig sjov EM-sommer og skriver på sin hjemmeside, at vi har "et dansk landshold, der kan skabe store resultater ved den slutrunde".