Medier efter dansk EM-test: Hjulmands offensiv halter

Især indsatsen i første halvleg bliver kritiseret, mens det bliver bemærket, at danskerne kom bedre med i anden halvleg, hvilket også førte til Yussuf Poulsens udligning 20 minutter før tid.

- Jawohl, det var over hele den offensive linje, at Danmark var skidt kørende med alt for mange boldtab og forkerte beslutninger.

- Det var ganske enkelt under teknisk niveau, skriver Ekstra Bladets sportschef Allan Olsen i en klumme.

Christian Eriksen lagde med en fremragende og veltimet stikning op til Yussuf Poulsens mål, men ellers kalder sportschefen Eriksens indsats for usikker og famlende.

- Både målet, men ikke mindst afleveringen fra Christian Eriksen faldt på et umanerligt tørt sted. For gennem hele første halvleg tænkte man bare: Hallo, er du der, Eriksen?

- For den danske verdensstjerne og esset i den danske offensiv var lige så blodfattig som en overkogt wienerpølse i første halvleg, skriver Allan Olsen.

Journalist hos Politiken Søren Lissner peger i sin klumme på offensive mangler på det danske hold, når Danmark møder de store nationer.

- Tyskland-kampen afslørede, at der fortsat er et stykke op til Europas bedste landshold.

- Det gælder særligt offensivt, hvor Danmark mod de største nationer ikke ser ud til at kunne skabe alt for mange chancer. Det kommer til at stille store krav til angribernes effektivitet, og at Christian Eriksen kan score mål på egen hånd, skriver Lissner.

Hos TV2 Sport konkluderer kommentator Flemming Toft, at der er noget at arbejde med, før det går løs til EM.

- Den dårligste halvleg under Kasper Hjulmand blev vendt til en fornuftig og moralsk fin sidste del, og derfor fik Danmark udlignet mod et stærkt tysk hold, der havde langt bedre tag på bold og initiativ generelt set.

- Bange anelser hører kun hjemme i medieoverskrifter, så lad os nøjes med betænkeligheder med udsigten til EM om en halv snes dage efter den første halvleg, skriver Toft.

B.T.s fodboldredaktør Michel Wikkelsø Davidsen mener, at det er svært at drage de store konklusioner på baggrund af 1-1-kampen mod Tyskland.

Fodboldredaktøren så en kamp, hvor det mest af alt handlede om at holde sig skadesfri for spillerne på de to hold.

- Lad os være helt ærlige. Den her testkamp kunne jeg ikke bruge til ret meget, men jeg håber, at Kasper Hjulmand fik sine svar, skriver Michel Wikkelsø Davidsen.

- Jeg kommer på ingen måde til at skrige Danmark op, men jeg kommer heller ikke til at tale landsholdets EM-chancer ned efter en testkamp, der tydeligvis manglede nerve og noget på spil, lyder det.

På søndag møder det danske landshold Bosnien-Hercegovina på Brøndby Stadion i den sidste test før EM.

Danmark åbner slutrunden 12. juni mod Finland i Parken. Herefter venter gruppekampe mod Belgien og Rusland.