Christian Eriksen vil være til rådighed for Tottenham i lørdagens FA Cup-kamp mod Southampton. Det bliver efter alt at dømme hans sidste kamp for London-klubben.

Medier: Tottenham har accepteret Inters Eriksen-bud

Christian Eriksens længe ventede skifte fra Tottenham til italienske Inter skulle blive en realitet i starten af næste uge.

Flere medier, blandt andet The Guardian og La Gazzetta dello Sport, skriver, at klubberne stort set er enige om de økonomiske forhold i aftalen, og at den danske midtbanespiller på mandag rejser til Italien for at skrive under.

Ifølge The Guardian har Inter accepteret at imødekomme Tottenhams krav på 20 millioner euro for at få danskeren her og nu frem for at vente til sommer, hvor Eriksen kan skifte uden overgangssum.

Der er tale om en aftale, der løber i fire et halvt år, altså frem til sommeren 2024.

Det skulle primært være de økonomiske spørgsmål, der er grunden til, at handlen ikke for længst er gået igennem, men i stedet har udviklet sig til lidt af en medieføljeton i januar.

Tottenham har hele tiden stået fast på sit krav på 20 millioner euro, mens Inter efter sigende åbnede forhandlingerne med at tilbyde det halve.

Fredag skulle den knast være ryddet af vejen, og dermed siger Eriksen farvel til Tottenham efter seks et halvt år og mere end 300 kampe.

Han kom til Tottenham fra Ajax i 2013 og var blandt andet med til at spille klubben i Champions League-finalen sidste år.

Inter har gang i en større oprustning med erfarne Premier League-spillere i vinterens transfervindue.

Klubben har købt Manchester Uniteds Ashley Young og lejet Victor Moses fra Inter-træner Antonio Contes tidligere klub Chelsea. Klubben skulle også været meget interesseret i en anden Chelsea-spiller, nemlig Olivier Giroud.

Den norditalienske klub er aktuelt på andenpladsen i Serie A, hvor der er fire point op til førende Juventus.

Christian Eriksen kan spille sin sidste kamp for Tottenham lørdag, når London-klubben møder Southampton i FA Cuppen.