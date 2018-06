Medier: Real Madrid jagter Christian Eriksens træner

Den spanske sportsavis Marca skriver, at den trænerløse klub allerede har rettet henvendelse til Christian Eriksens manager i Tottenham, Mauricio Pochettino.

Real Madrid har ikke ligget på den lade side, siden Zinedine Zidane torsdag overraskende meddelte, at han forlader jobbet som træner for klubben.

Tysklands landstræner, Joachim Löw, skulle ifølge Marcas kilder også have fået et opkald.

Den britiske avis The Independent "erfarer", at Real Madrids præsident, Florentino Pérez, længe har haft et godt øje til Mauricio Pochettino.

- Han har udpeget Pochettino som sit førstevalg til jobbet, skriver avisen og tilføjer, at Pérez angiveligt er så forhippet på at fat i argentineren, at han ikke har andre emner i kikkerten.

Men blandt de store engelske klubber har Tottenham opbygget et omdømme som meget svær at forhandle med.

London-klubben var torsdag da også hurtig til at pointere, at Pochettino og hans assistenter netop har underskrevet en kontraktforlængelse gældende til udgangen af sæsonen 2022/23.

Tottenham understregede også, at der ikke er en frikøbsklausul i den nye kontrakt.

Det styrker ifølge The Independent klubbens mulighed for at afvise henvendelser fra Real Madrid.

Spanske medier har dog længe spekuleret i, at Mauricio Pochettino kan overtales til at stå i spidsen for en af landets store klubber.

På spørgsmålet om muligheden for at afløse Zidane har Pochettino svaret, "at man ved aldrig, hvad der vil ske i fodbold", skriver The Independent.

Hvad Zidane nu skal beskæftige sig med, er uvist.

Men Frankrigs landstræner i fodbold, Didier Deschamps, anser Zidane som sin oplagte afløser på et eller andet tidspunkt.

- Han vil blive træner for Frankrig en dag, siger Deschamps ifølge nyhedsbureauet AFP torsdag.

Udtalelsen faldt, få timer efter at Zinedine Zidane overraskende meddelte, at han forlader jobbet som træner for Real Madrid.

Zidane begrunder sit farvel med, at han er usikker på fortsat at være i stand til at inspirere spillerne i den spanske storklub til nye triumfer.