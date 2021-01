Medier: Prøvearrangement op til OL i Tokyo bliver udskudt

Svømmekonkurrencen, der for flere atleter samtidig er sidste chance for at kvalificere sig til OL, skulle have været afholdt 4. til 7. marts.

Konkurrencen vil i stedet finde sted i april eller maj ifølge de japanske medier.

Det Internationale Svømmeforbund (Fina) og Det Japanske Svømmeforbund (Jasf) har afgjort, at rejsebegrænsninger vil besværliggøre afholdelsen af konkurrencen markant.

Forbundene og arrangørerne af OL har ikke kommenteret udskydelsen.

Japans grænser er i øjeblikket lukket for udenlandske rejsende, og hovedstaden Tokyo er i kriseberedskab på grund af pandemien. Det høje risikoniveau vil som minimum vare indtil 7. februar.

Atleter, der kom til Japan for at forberede sig til det i forvejen udskudte OL, har været undtaget indrejseforbuddet, men regeringen kaldte undtagelsen tilbage tidligere denne måned.

Svømmekonkurrencen skulle have været afholdt med flere coronarestriktioner.

Udskydelsen puster til meldingerne om, hvorvidt et OL til sommer stadig er realistisk coronasituationen taget i betragtning.

På det seneste har der været store diskussioner om, hvorvidt legene kan afvikles, efter at Japan er blevet ramt af nye virusudbrud, mens store dele af befolkningen også er imod afholdelsen af OL.

OL i Tokyo begynder efter planen 23. juli.

Den japanske regering og Den Internationale Olympiske Komité (IOC) holder indtil videre fast i, at OL vil blive afviklet.