Medier: Messi bliver væk fra coronatest i Barcelona

Søndag skulle hele truppen møde op på klubbens træningsanlæg for at blive coronatestet op til den preseason, men den argentinske stjerne dukkede ikke op.

Mere og mere tyder på, at Lionel Messi betragter sig selv som forhenværende FC Barcelona-spiller.

Det bekræfter kilder fra FC Barcelona til nyhedsbureauet AFP.

Messi skulle angiveligt testes klokken 10.15, men ifølge spanske medier havde Messi igennem sin advokat meddelt klubben, at han ikke ville møde op.

Uden en test vil Messi ifølge de spanske coronaprotokoller ikke få lov til at træne med, når den nye træner Ronald Koeman mandag indleder træningen forud for den kommende sæson.

Ifølge spanske medier er Messis taktik at boykotte preseason for at tvinge en transfer igennem.

Tidligere på ugen meddelte Messi, at han vil væk fra klubben i dette transfervindue. Barcelona har bekræftet dette over for nyhedsbureauet AP.