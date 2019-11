Luis Enrique mistede sin datter i september til kræft. Nu vender han angiveligt tilbage som landstræner for Spanien.

Medier: Luis Enrique bliver Spaniens landstræner igen

Luis Enrique vender angiveligt tilbage i rollen som Spaniens fodboldlandstræner tirsdag.

Det skriver flere medier, herunder britiske The Guardian, spanske Marca og amerikanske ESPN.

49-årige Enrique trak sig fra hvervet i juni for at tage sig af sin dengang alvorligt syge datter, Xana, der i september døde af kræft.

Siden da har Robert Moreno, der var assistenttræner under Enrique, stået i spidsen for Spanien.

Den 42-årige spanier formåede at kvalificere landet til Europamesterskabet i 2020 som gruppevindere foran Sverige og Norge. Men han får altså ikke lov til at styre Spanien under slutrunden, der blandt andet spilles i Spanien.

Ifølge Marca vil det spanske fodboldforbund annoncere skiftet tirsdag klokken 12.30 på et pressemøde.

Morenos sidste kamp i spidsen for Spanien bliver efter alt at dømme dermed 5-0-sejren over Rumænien i EM-kvalifikationen mandag aften.

Ifølge Marca skulle Moreno have informeret spillerne om sin afgang tidligere på dagen mandag. Her skulle alle spillere have været i tårer.

Efter kampen mod Rumænien forlod Moreno banen i tårer og valgte ikke at deltage i det obligatoriske pressemøde. De spanske landsholdsspillere udtalte sig heller ikke efter kampen.

Moreno skulle efter kampen have takket sine spillere for deres indsats og ønsket dem held og lykke ved turneringen til sommer.

Ifølge ESPN bliver Juan Carlos Unzue Spaniens nye assistenttræner.