Henrik Pedersen er blevet anklaget for racisme i Norge. (Arkivfoto)

Medier: Dansk cheftræner anklages for racisme i Norge

Ifølge medierne Discovery og Nettavisen er cheftræner i Strømsgodset Henrik Pedersen anklaget for racisme.

Henrik Pedersen er havnet i stormvejr i den norske fodboldklub Strømsgodset.

Medierne Discovery og Nettavisen skriver, at den danske cheftræner flere gange har ytret sig racistisk over for forskellige personer i klubben.

- Vi ønsker ikke at kommentere på dette i dag, siger daglig leder i Strømsgodset Dag Lindseth Andersen til de to medier.

Hverken Discovery og Nettavisen har kunnet få en kommentar fra Henrik Pedersen til sagen.

Ifølge Discovery har der været møder i klubben om, hvad man skal gøre, efter at anklagerne om racisme er kommet frem.

Henrik Pedersen har angiveligt også selv deltaget på et eller flere af disse interne møder. Det vides endnu ikke, hvad en eventuel konsekvens bliver for danskeren.

Nettavisen mener på baggrund af flere kilder "med kendskab til sagen" at vide, at der har været foretaget en intern undersøgelse.

Pedersen har tidligere været træner for en række hold i ind- og udland. Fra 2014 til 2015 var han cheftræner for HB Køge, og senere blev han assistenttræner i Union Berlin.

Herfra gik turen til Eintracht Braunschweig, før Strømsgodset ansatte ham i sommeren 2019.