Formel 1-veteranen har tidligere af to omgange tørnet ud for Renault. (Arkivfoto)

Medier: Alonso gør comeback i Renaults Formel 1-racer

Fernando Alonso gør comeback i Formel 1.

Den spanske racerkører, der senest var en del af motorsportens kongeklasse i 2018, vender næste år tilbage som kører for Renault.

Rygterne har længe floreret, men nu skulle den altså være god nok.

Det mener både BBC Sport og Sky Sports at vide. Renault selv har ikke ønsket at kommentere historien over for de to britiske medier.

Alonso overtager Daniel Ricciardos plads hos Renault og bliver holdkammerat med Esteban Ocon. Australske Ricciardo skal næste år køre for McLaren.

38-årige Alonso har fejret sine største triumfer i Formel 1 som Renault-kører. Spanieren vandt således sine to VM-titler i en bil fra den franske fabrikant i 2005 og 2006.

Formel 1-veteranen har tidligere af to omgange tørnet ud for Renault. Først fra 2002 til 2006, hvor han altså blev verdensmester to gange, og så fra 2008 til 2009.

Derudover har Alonso også siddet i både Ferraris og McLarens biler.

Ud over VM-titlerne er det blevet til tre andenpladser og en tredjeplads samlet. Han er noteret for 32 grandprixsejre og 97 podieplaceringer i alt.

Man skal dog helt tilbage til 2013 for at finde Alonsos seneste løbssejr.

I både 2018 og 2019 vandt spanieren Le Mans som en del af Toyota-holdet.