Pione Sisto var ude i kulden hos Celta Vigo i sidste sæson, og meget tyder på, at han vender hjem til dansk fodbold. (Arkivfoto)

Artiklen: Medie melder Pione Sisto klar for FCK

Medie melder Pione Sisto klar for FCK

Kantspilleren fra Celta Vigo er ifølge bt.dk enig med FCK om et skifte. Han ventes præsenteret onsdag.

Pione Sistos fremtid er på plads. Ifølge bt.dk har den tidligere FC Midtjylland-stjerne underskrevet en kontrakt med FC København og ventes præsenteret i den hvide trøje senere onsdag.

Kantspilleren, der skifter fra spanske Celta Vigo, landede ifølge netmediet i København tirsdag aften, og onsdag morgen skulle parterne være blevet enige om kontrakten.

Hos FCK vil man ikke bekræfte noget. Klubbens kommunikationschef, Jes Mortensen, siger, at man ikke har en kommentar til sagen.

Der har været mange rygter om den tidligere landsholdsspiller denne sommer, hvor også hans tidligere klub FCM var meldt som en bejler til at hente ham hjem.

Ekstra Bladet skriver, at FCM aldrig rigtigt var inde i billedet denne sommer, men melder heller ikke, at aftalen er helt i hus.

Ifølge Ekstra Bladet står 25-årige Sisto til at få en fireårig kontrakt med en årsløn i omegnen af 7,5 millioner kroner samt en sign-on-fee på ligeledes 7,5 millioner kroner.

Dertil skal FCK angiveligt betale Celta omkring 22,5 millioner kroner for at købe kantspilleren fri.

Dermed vil den samlede økonomiske pakke for at have glæde af Sistos evner i fire år løbe op i cirka 60 millioner kroner.

Han står noteret for 21 landskampe og et enkelt mål for Danmark, som han også repræsenterede ved VM-slutrunden i Rusland i 2018.

Den elegante offensivspiller med rødder i Sydsudan skiftede i 2016 fra FCM til Celta efter 113 kampe for den midtjyske klub.

Han har ind imellem haft god succes i Celta og har repræsenteret klubben fra Galicien 135 gange.