Medie: Yussuf Poulsen indgiver en transferanmodning hos RB Leipzig

I denne sæson har spilletiden været begrænset for Poulsen, der har spillet 1037 minutter i 20 kampe i Bundesligaen.

Ifølge Bild skulle Yussuf Poulsen være træt af rollen som joker og den begrænsede spilletid, hvor klubbens angrebsstjerne Timo Werner står foran danskeren.

Bild erfarer, at der skulle være interesse fra flere Premier League-klubber, herunder Newcastle, hvor klubbens manager, Steve Bruce, skulle være interesseret i angriberen.

Derudover skulle både West Ham og Everton være klar til at lægge penge for danskeren.

RB Leipzig kræver ifølge Bild mindst 30 millioner euro, svarende til 224 millioner kroner, for den 25-årige dansker, der har været i klubben siden 2013.

Leipzig vil kun sælge til den pris, da klubben værdsætter Yussuf Poulsen. Han giver altid sit bedste, kender systemet ud og ind og er ikke bange for at give sin mening til kende i omklædningsrummet, oplyser klubben til Bild.

RB Leipzig meddeler, at den i kraft af et salg skal ud og finde en afløser for Yussuf Poulsen, da klubben ikke ønsker en stor omvæltning i truppen.

Derudover står Timo Werner over for et muligt skifte til Premier League-klubben Liverpool.

Bundesligaen står i øjeblikket stille grundet coronakrisen.

Yussuf Poulsen har siden 2013 spillet 248 kampe for RB Leipzig, scoret 61 mål og lavet 49 assister.

Han var med til at rykke klubben op fra den tredje bedste række i Tyskland til Bundesligaen.

På landsholdet har Yussuf Poulsen spillet 43 kampe og scoret syv mål.