Medie: Verhagen har selv deltaget i dokumentfalsk

Bernio Verhagen bad sin ekskæreste om at hjælpe med at forfalske en underskrift fra en kinesisk fodboldklub.

En lækket beskedkorrespondance mellem Bernio Verhagen og en ekskæreste tyder på, at Verhagen er mere fupmager end fodboldspiller.

B.T. er i besiddelse af korrespondancen, hvor Verhagen tydeligt opfordrer ekskæresten til at hjælpe med at forfalske en underskrift og dermed udgive sig for at være en repræsentant fra den kinesiske fodboldklub Hebei Aoli Jingying FC, som i et falsk dokument giver udtryk for, at klubben vil købe Verhagen.

Avisen bringer screenshots af korrespondancen på sin hjemmeside.

Dokumentet med den kinesiske klubs underskrift er vigtigt, fordi det har været med til at signalere over for Viborg FF, at den danske 1.-divisionsklub hurtigt kunne sælge Verhagen videre til den kinesiske klub med en milliongevinst for øje.

Tidligere har Verhagen nægtet, at han havde kendt til dokumentfalskneriet, men korrespondancen med ekskæresten tyder altså på det stik modsatte.

Viborg indgik en kontrakt med 25-årige Verhagen uden at have set ham i aktion, men på baggrund af anbefalinger fra et agentnetværk, som Viborg gerne ville have et godt forhold til. Det viste sig at være en falsk agent, som stod for kontakten med Viborg.

Verhagens kontrakt med Viborg er siden blevet ophævet, og Viborg har meldt ham til politiet for bedrageri.

Aktuelt er han varetægtsfængslet i en anden sag, fordi der ifølge Retten i Viborg er begrundet mistanke for, at Verhagen er skyldig i røveri, vold og trusler. Han blev anholdt efter tumult i en kiosk i Viborg i tirsdags.