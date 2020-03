Medie: Uefa overvejer at flytte EM til december

The Telegraph skriver, at Uefa overvejer at flytte EM-slutrunden frem til december efter virusudbrud.

Det kan blive iført hue og handsker, at de danske roligans skal bakke fodboldlandsholdet op ved EM-gruppekampene i Parken.

Ifølge den britiske avis The Telegraph overvejer Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) således at flytte sommerens slutrunde frem til december. Det skriver avisen på sin hjemmeside.

Turneringen skal egentlig begynde midt i juni og slutte en måned efter, men som følge af coronavirus er det ikke sikkert, at det er en mulighed at afvikle slutrunden som planlagt.

Aktuelt ligger stort set alle de europæiske fodboldligaer stille. Ved at flytte EM fra sommer til vinter giver det ligaerne en mulighed for at indhente det tabte i kampprogrammet i juni i stedet.

Uefa afholder et krisemøde tirsdag. Mødet bliver afholdt digitalt for at nedsætte smitterisikoen. Der ventes at komme en EM-afklaring efter mødet.

Tidligere har flere medier også erfaret, at Uefa vil rykke EM-slutrunden til sommeren 2021. I så fald vil det kollidere med det planlagte U21-EM samme sommer.

EM i 2020 - eller hvornår det nu bliver - skal afvikles på 12 forskellige stadioner i 12 forskellige lande. Parken er blandt EM-arenaerne og skal lægge græs til Danmarks tre gruppekampe samt en ottendedelsfinale, hvor Danmark ikke kan deltage.

Åge Hareides kontrakt løber til og med EM-slutrundens oprindelige datoer. Herfra er det planlagt, at Kasper Hjulmand skal tage over startende med Nations League-kampene i september, oktober og november.

VM i 2022 skal afholdes i november og december i Qatar.