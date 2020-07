Medie: Tottenham tror på Højbjerg-handel

Ifølge britiske The Guardian er Tottenham overbevist om, at klubben henter Pierre-Emile Højbjerg denne sommer.

Pierre-Emile Højbjerg er en eftertragtet herre i Tottenham, og klubben er overbevist om, at den kan hente danskeren til London.

Det mener den britiske avis The Guardian at vide.

Tottenham skulle angiveligt også være den danske midtbanespillers foretrukne destination, men Højbjergs nuværende arbejdsgiver, Southampton, har angiveligt accepteret et bud fra Everton på lidt over 200 millioner kroner.

Southampton prøver at sælge Højbjerg, da han har gjort det klart, at han ikke ønsker at forlænge sin kontrakt, der står til at udløbe næste sommer.

Det fik under coronapausen Southampton-manager Ralph Hasenhüttl til at hive anførerbindet af den danske landsholdsspillers arm, ligesom Højbjerg også har fået mindre spilletid end sædvanligt efter genstarten af Premier League.

24-årige Højbjerg har spillet for Southampton siden sommeren 2016, hvor han kom til klubben på den engelske sydkyst fra Bayern München.

Højbjerg skiftede i 2012 Brøndbys ungdomsafdeling ud med den tyske storklub, der senere udlejede ham til Augsburg og Schalke 04.

Han har spillet 33 kampe på det danske landshold, som han fik debut for i 2014 som 18-årig.