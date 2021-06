Medie: Tennisspiller arresteret for mulig matchfixing

Avisen beretter, at den 26-årige russiske spiller Yana Sizikova torsdag blev arresteret efter et nederlag i kvindernes doublerække.

Sammen med Ekaterina Alexandra tabte Sizikova med 1-6, 1-6 til Ajla Tomljanovic og Storm Sanders.

Ifølge Le Parisien er russerens hotelværelse blevet ransaget.

Russeren har angiveligt været i politiets søgelys gennem længere tid.

En kilde hos den franske anklager oplyser til nyhedsbureauet AFP, at Yana Sizikova er under mistanke for at have fixet en doublekamp i sidste års French Open.

Anklageren er ifølge Le Parisien interesseret i en første runde-kamp, hvor russeren sammen med amerikaneren Madison Brengle stod over for de to rumænere Andreea Mitu og Patricia Maria.

Rumænerne vandt kampen 7-6, 6-4. I femte parti i andet sæt blev der ifølge Le Parisien flere steder i verden placeret store pengebeløb på, at rumænerne ville vinde partiet.

Den russiske tennisspiller rangerer i øjeblikket som nummer 101 i verden i double.