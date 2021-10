Medie: Solskjærs fremtid er på dagsordenen mandag aften

Manchester Uniteds direktør har ifølge The Guardian ryddet kalenderen mandag aften for at snakke med ejeren.

En i forvejen sløj periode krydret med en 0-5-ydmygelse hjemme mod Liverpool søndag har ført til alvorlig sabelraslen over Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær i de engelske medier.

Det meste er som altid rygter. Dog skriver det velansete medie The Guardian, at United-direktør Richard Arnold har aflyst alle sine aftaler mandag aften.

Årsagen er, at Joel Glazer, som på vegne af ejerfamilien har ansvaret for fodboldklubben, bor i Florida, hvor der er fem timers tidsforskel i forhold til England.

Planen er, at når Glazers dag er kommet i gang, skal han i møde med Arnold og diskutere, om Ole Gunnar Solskjær er den rette til at stå i spidsen for United-holdet.

Ifølge Manchester Evening News tyder meget på, at den 48-årige nordmand får en fyreseddel inden længe. Og flere andre engelske medier stemmer i.

Hverken ledelse, ejere eller Solskjær selv har udtalt sig mandag. Men efter søndagens lussing på Old Trafford mod ærkerivalen Liverpool tog Solskjær ansvaret for ydmygelsen.

- Det er mit ansvar. Sådan er det. Trænerstaben er rigtig, rigtig god. Fantastisk. Jeg vælger måden, som vi griber kampene an på, lød det fra Solskjær efter kampen.

The Guardian skriver også, at mens den norske træner som person er meget vellidt af både spillere og generelt i klubben, mener spillerne samtidig, at Solskjær ikke har de fornødne evner rent taktisk.

Den tidligere Chelsea-træner Antonio Conte nævnes over en bred kam som favorit til at overtage jobbet, hvis ellers fyringsrygterne taler sandt.