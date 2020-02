NFL-holdet Kansas City Chiefs vandt Super Bowl i februar i den seneste sæson i NFL. I næste sæson kan to hold yderligere muligvis deltage i slutspillet. (Arkivfoto).

Medie: Slutspillet i NFL kan blive ændret i næste sæson

Slutspillet i NFL kan blive ændret fra næste sæson, erfarer det amerikanske sportsmedie ESPN.

Ændringen ske som led i den overenskomst, som spillerforeningen og ejerne af klubberne i ligaen er ved at forhandle om, oplyser unavngivne kilder fra ligaen til ESPN.

I den foreslåede ændring, som klubejerne støtter, vil slutspillet blive udvidet til syv hold fra hver af de to konferencer mod de nuværende seks.

Derudover vil kun et hold fra hver konference sidde over i første runde af slutspillet - wild card-runden - mod to hold, som det er nu.

Det vil betyde, at wild card-runden bliver udvidet til seks kampe med 12 hold mod de nuværende fire kampe med otte hold.

Tre af kampene skal spilles om lørdagen og tre om søndagen amerikansk tid.

Ud over ændringerne i slutspillet ønsker klubejerne at udvide grundspillet med en kamp yderligere til 17 kampe per hold.

Samtidig vil testkampene før sæsonen - preseason - blive skåret ned til tre kampe mod de nuværende fire.

Ifølge ESPN kan den nye overenskomst være forhandlet på plads i næste uge.

Hvis ændringerne indgår i den nye overenskomst, vil slutspillet blive ændret allerede i den kommende sæson, mens den ekstra kamp i grundspillet først vil blive tilføjet fra sæsonen 2021/2022, skriver ESPN.

Havde den foreslåede ændring til slutspillet været gældende i den seneste sæson, havde Los Angeles Rams og Pittsburgh Steelers også deltaget i slutspillet.

- Det har været aftalt i lang tid. Der var ikke så meget diskussion på det område, siger en unavngiven kilde fra overenskomstforhandlingerne om slutspilsændringerne til ESPN.

Den største pukkel i de igangværende overenskomstforhandlinger er ifølge ESPN udvidelsen af grundspillet fra 16 til 17 kampe.