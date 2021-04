Artiklen: Medie: Qatar-VM får landsholdssponsor til at trække sig

Arbejdernes Landsbank er bekymret ved udsigten til at være sponsor ved VM i Qatar ifølge avis.

Ifølge Weekendavisen vil fodboldlandsholdets hovedsponsor Arbejdernes Landsbank øjeblikkeligt opsige sin sponsoraftale med DBU.

Banken har angiveligt formuleret sit ønske i et brev, som DBU modtog tirsdag.

Sponsoraftalen løber til og med VM i november og december næste år, men slutrunden i Qatar skaber bekymring, lyder det.

For nylig regnede den britiske avis The Guardian sig frem til, at mindst 6500 migrantarbejdere er døde i Qatar, siden landet blev tildelt slutrunden i 2010.