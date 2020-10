Medie: Politiet undersøger Ronaldo for karantænebrud

Superstjernen Cristiano Ronaldo og seks andre Juventus-spillere efterforskes af politiet for brud på karantænereglerne efter et mindre udbrud af coronavirus i den italienske mesterklub.

Ronaldo og holdkammeraterne undlod ifølge avisen at selvisolere sig på et hotel i Torino, efter at to klubansatte havde afgivet positive coronatest.

Seks af spillerne valgte i stedet at tage afsted på landsholdsopgaver, deriblandt Ronaldo, mens målmanden Gianluigi Buffon tog hjem til sit eget hus.

Ifølge Gazzetta dello Sport risikerer Juventus-spillerne bøder, hvis de har forbrudt sig mod karantænereglerne.

Juventus-direktør Andrea Agnelli mener ikke, at spillerne har gjort noget forkert.

- Vi sagde til spillerne, at de måtte gøre, som de havde lyst til. De kunne rejse hjem og selvisolere sig. De må selv bestemme. De er frie borgere, siger Agnelli til avisen.

Sagen er ekstra penibel for Ronaldo, da han tidligere i denne uge afgav en positiv coronatest.

Samme dag, som testen blev foretaget, lagde han et foto ud på Instagram, hvor han deltog i en fællesspisning med resten af det portugisiske landshold. Ronaldo gik efterfølgende glip af en kamp mod Sverige i Nations League.

Senere rejste han med privatfly tilbage mod Torino, hvor Italiens sportsminister Vincenzo Spadafora reagerede.

- Han har brudt reglerne, da han ikke har fået nogen specialtilladelse af sundhedsmyndighederne, sagde Spadafora.

Juventus gik dog i rette med sportsministerens udtalelse.

- Cristiano Ronaldo returnerede til Italien i et ambulancefly, som var godkendt af sundhedsmyndighederne på forespørgsel fra spilleren. Han vil selvisolere sig derhjemme, skrev klubben.

Ud over Ronaldo valgte Rodrigo Bentancur (Uruguay), Juan Cuadrado (Colombia), Danilo (Brasilien), Merih Demiral (Tyrkiet) og Paulo Dybala (Argentina) at forlade Torino.

Sveriges Dejan Kulusevski blev i Torino karantæneperioden ud og missede en landskamp mod Rusland på den bekostning. Han var dog med, da Sverige senere stod over for Portugal.