Medie: Napoli overvejer retlige skridt efter coronakaos

Napoli vil ikke acceptere et truende skrivebordsnederlag for at blive væk fra søndagens udekamp mod Juventus.

Det skriver sportsavisen Gazzetta dello Sport.

Hvis det ender med et 0-3-nederlag ved skrivebordet, så gør ledelsen klar til at tage retlige skridt for at få dommen omstødt, skriver avisen.